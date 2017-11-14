«Кузбасс» проиграл «Уральскому трубнику» в матче ЧР по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» проиграл «Уральскому трубнику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 2:5. Для хозяев льда это поражение стало третьим кряду. Коллектив из Первоуральска одержал третью победу.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Кузбасс» (Кемерово) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:5 (1:3).

Голы: Сидоров, 6 (0:1); Разуваев, 19 (0:2); Криушенков, 34 (1:2); Разуваев, 42 (1:3); Сидоров, 72 (1:4); Каланчин, 76 (2:4); Разуваев, 80 (2:5).

18 ноября «Кузбасс» сыграет с казанским «Динамо», а «Уральский трубник» встретится с кировской «Родиной».