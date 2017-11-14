Бабиков: не вижу никакого расследования. Кто-то обвиняет, кто-то страдает — всё

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года Антон Бабиков отметил, что неопределённость в отношении участия сборной России в Олимпийских играх в Пхёнчхане не сказывается на его подготовке к сезону.

«Я понимаю, что мои результаты на Олимпиаде на 95% зависят от меня. Будет ли Россия участвовать, от меня никак не зависит. Я выполняю все требования: вношу данные в систему ADAMS, сдаю анализы. На всё остальное я повлиять не в силах. Поэтому какой смысл мне об этом думать или пытаться как-то себя накручивать? Я люблю читать книжки, и там я вижу, как идёт расследование. В том, что происходит сейчас, я не вижу никакой линии. Есть обвинение, нет доказательств, есть приговор. Я не вижу здесь никакого расследования. Кто-то обвиняет, кто-то страдает – всё.



Свою позицию по поводу возможного участия России в Олимпиаде без гимна и флага я ещё не сформировал. Конечно, всё это очень печально. И даже такой пустяковый момент, когда включили не тот гимн на нашем награждении, расстроил. Хочется выступать под своим родным флагом и гимном, быть полноценной частью страны, когда находишься на таком большом соревновании, как Олимпийские игры. Как спортсмен я хочу соревноваться, но если тебя лишают возможности делать это под флагом своей страны, зачем вообще заниматься спортом?» — приводит слова Бабикова «Советский спорт».