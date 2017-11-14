Прямая видеотрансляция матча «Чеховские медведи» — «Пермские медведи»

Подмосковные «Чеховские медведи» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примут «Пермских медведей». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

На данный момент команда Владимира Максимова занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги, выиграв четыре матча и один сведя вничью. Коллектив Валентина Бузмакова располагается на девятой позиции, одержав три победы в семи встречах при одной ничьей и трёх поражениях.

Посмотреть прямую текстовую трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.