Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт 3 декабря в Красногорске

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Красногорске 3 декабря, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. За титул на стадионе «Зоркий» поспорят хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

В прошлом сезоне команда из Хабаровска завоевала золотые медали чемпионата России, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка России. Сибиряки в финале Кубка уступили «СКА-Нефтянику», получив право сыграть в матче за Суперкубок.

В матче за Суперкубок России—2016 хабаровчане оказались сильнее «Енисея» со счётом 5:3.