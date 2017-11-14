Рочева: за всю карьеру Зайцева никогда не употребляла запрещённых веществ

Оксана Рочева, сестра и личный тренер Ольги Зайцевой, прокомментировала временное отстранение двукратной олимпийской чемпионки за нарушение антидопинговых правил.



«Ольга чувствует себя хорошо. Она занимается развитием биатлона в Москве, ведёт общественную работу, является членом комитета спортсменов ОКР и принимает участие в различных детских спортивных и благотворительных мероприятиях.

Ольга получила уведомление о временной дисквалификации со стороны Международного союза биатлонистов и попросила предоставить личный разбор сложившейся ситуации со стороны IBU, показав, что заинтересована в разрешении этого недоразумения. Для нас всех это стало шоком. Спасибо болельщикам, которые постоянно пишут и поддерживают нас по всем каналам связи. За всю спортивную карьеру Ольга никогда не употребляла запрещённых веществ, постоянно сдавала допинг-тесты согласно всем требованиям и нормам, ни разу не уклонялась от них", — приводит слова Рочевой «Спорт-экспресс».