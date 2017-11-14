Паунд: несоответствие РУСАДА кодексу ВАДА повлияет на решение МОК по России

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что несоответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА способно помешать сборной России выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.



«Отсутствие соответствия РУСАДА кодексу ВАДА к моменту принятия решения может стать серьёзным этическим, политическим и практическим препятствием к участию сборной России в Олимпиаде. МОК не сможет проигнорировать, что в России нет аккредитованных ВАДА антидопингового агентства и антидопинговой лаборатории. В этой связи давление на МОК только возрастает.



Что касается отрицания российской стороной существования государственной допинговой системы, то собранные опытные данные говорят об обратном. Заявления в российской прессе предназначены только для локального потребления», — приводит слова Паунда USA Today.