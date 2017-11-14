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Паунд: несоответствие РУСАДА кодексу ВАДА повлияет на решение МОК по России

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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что несоответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА способно помешать сборной России выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Отсутствие соответствия РУСАДА кодексу ВАДА к моменту принятия решения может стать серьёзным этическим, политическим и практическим препятствием к участию сборной России в Олимпиаде. МОК не сможет проигнорировать, что в России нет аккредитованных ВАДА антидопингового агентства и антидопинговой лаборатории. В этой связи давление на МОК только возрастает.

Что касается отрицания российской стороной существования государственной допинговой системы, то собранные опытные данные говорят об обратном. Заявления в российской прессе предназначены только для локального потребления», — приводит слова Паунда USA Today.

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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