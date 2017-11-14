Гросс: у российских биатлонистов ощущение, что на них показывают пальцем

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал, что его подопечные испытывают неприятные ощущения в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.



«Понятно, что наказание должно быть. Если спортсмены пошли на обман, они не должны участвовать в спортивных состязаниях. Мы говорим и об этом. Сейчас мы оказались в такой же ситуации, как и в прошлом году. В настоящий момент нет доказательств того, что кто-то из наших спортсменов, которые будут участвовать в Кубке мира, замешан в этом. И у меня, соответственно, тоже нет оснований не допускать кого-либо к участию в соревнованиях.

У них всё время ощущение, что на них показывают пальцем, а ведь это несправедливо. Я исхожу из того, что мы поедем на Олимпиаду и будем в ней успешно участвовать", — приводит слова Гросса Sputnik.