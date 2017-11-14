Вяльбе: все знали, что с Родченковым общаться нельзя. У нас было табу на него

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, ставшему информатором Всемирного антидопингового агентства.

«Я никогда не отрицала и не отрицаю сейчас – мне абсолютно это не нужно – я знала этого человека долгие годы. Все, кто знает меня, мои тренеры – все прекрасно знали, что с ним общаться нельзя. У нас было табу на этого человека.



Мне очень жаль, что так всё сложилось. Для меня он – предатель родины. Он, наверное, искал какую-то свою выгоду, у него были какие-то свои помыслы. Понятно, что человек готовился заранее, а не с бухты-барахты, когда его уволили. Конечно, нет. Он готовился, у него были люди, которые ему помогали», — рассказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».