Киргинцев: Бородавко пытается свести давние счёты с Черноусовым

Тренер по лыжным гонкам Виктор Киргинцев прокомментировал слова наставника сборной России Юрия Бородавко о том, что бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Илья Черноусов может быть информатором Всемирного антидопингового агентства.



«С Ильёй я связан уже полтора десятка лет. Последние годы постоянно с ним поддерживаю связь по телефону и почтой. Если ему необходима моя помощь, поддержка, то он всегда её получает. На этот раз, после конфликтных упоминаний его имени в допинговых разбирательствах, он не обращался ко мне. Но я считаю необходимым ответить на пристрастные подозрения в адрес Черноусова со стороны тренера Бородавко, назвавшего Илью возможным информатором.



Во-первых, эти нападки бывшего тренера сборной команды страны на Илью ничем не подтверждены. Во-вторых, известно, что Илья готовился к Играм в Сочи индивидуально, отдельно от команды, и он не был посвящён в детали подготовки других спортсменов. Я твёрдо уверен, что к этому конфликту он не причастен. Полагаю, что своим высказыванием Бородавко пытается свести давние счёты со спортсменом. После известной дисквалификации этого тренера, на которой настояла Международная федерация лыжного спорта из-за допинговых случаев в его команде, он просил разрешения у руководителей национальной федерации не лишать его тренерской работы и оставить ему небольшую группу, в которой он хотел видеть и Черноусова. Я как личный тренер Ильи был категорически против такого предложения и настоял на своём. Вероятно, старая обида не даёт покоя нынешнему тренеру молодёжной команды России», – приводит слова Киргинцева «Лыжный спорт».

Бородавко: Черноусов тоже в этом заговоре, он сдаёт своих партнёров