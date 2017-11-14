Экс-президент IBSF призвал допустить сборную России до участия в Олимпиаде-2018

Бывший президент Международной федерации бобслея и скелетона Боб Стори заявил, что он выступает за участие чистых российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.



«Невиновные российские спортсмены, которые всю жизнь упорно работали ради участия в Олимпийских играх, находятся в подвешенном состоянии из-за неопределённости относительно участия сборной России в Олимпиаде в Пхёнчхане. Я никогда не встречал спортсмена, который хотел бы победить не за счёт собственного мастерства, а благодаря дисквалификации чистых конкурентов», — приводит слова Стори Inside the Games.