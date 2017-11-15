Мустафина: ожидала, что восстановление будет проходить намного тяжелее

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы россиянка Алия Мустафина, родившая в июне 2017 года дочь Алису, рассказала, как приняла решение возобновить карьеру. Мужем Алии является бобслеист сборной России Алексей Зайцев.

«Всё произошло спонтанно. Изначально просто решила попробовать привести себя в форму. Начала ходить в спортзал, потом постепенно стала выполнять простые элементы, «складочки». С каждым днём их становилось всё больше и больше, так и втянулась. Ожидала, что восстановление будет проходить намного тяжелее. Может, мне всё кажется легко сейчас, пока я не дошла до серьёзных упражнений, которые делала раньше.

Целенаправленно к чемпионату России не готовимся. Скажем так — если получится, если буду готова, то мы выступим.

Мне очень сильно помогает моя мама. Благодаря ей у меня есть возможность тренироваться, пока она сидит с дочкой. Муж всё время то на сборах, то на соревнованиях», — цитирует Мустафину «Пензенская правда».