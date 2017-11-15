Карлсен победил Дин Лижэня на турнире по шахматам в Сент-Луисе

Действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал итоговую победу над представителем Китая Дин Лижэнем на турнире по блицу и рапиду в Сент-Луисе (США).

По итогам 12 партий с контролем времени по пять минут Карлсен оказался сильнее своего соперника со счётом 8,5-3,5. Общий счёт по итогам четырёх дней противостояния стал 22-8 в пользу 26-летнего норвежского шахматиста.

Ранее уроженец Тёнсберга обыграл своего соперника в серии партий с контролем времени по 30, 20 и 10 минут.