Стал известен состав сборной США на стартовые этапы КМ по биатлону

Стал известен состав мужской и женской сборных США по биатлону на стартовые этапы Кубка мира, сообщает официальный сайт Федерации биатлона страны.

Биатлон. Состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира сезона-2017/18

Мужчины: Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк, Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Пол Шоммер.

Женщины: Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Эмили Дреиссигакер, Келси Дикинсон.

В общем зачёте Кубка наций предыдущего сезона мужская сборная США заняла 10-е место, женская — 14-е.

Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) 26 ноября. Второй этап пройдёт в Хохфильцене (Австрия), третий — в Анси (Франция).