До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: комитет по соответствию рекомендует ВАДА не восстанавливать РУСАДА

Другие

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства вынес рекомендацию о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА. Соответствующий доклад будет представлен на совете учредителей организации 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в исполкоме ВАДА.

Заседание исполкома проходит в Сеуле в закрытом режиме.

ВАДА в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и на основании доклада независимой комиссии Ричарда Паунда приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Позднее была согласована «дорожная карта» по восстановлению членства РУСАДА. В июне РУСАДА получило допуск к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент