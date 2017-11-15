Источник: комитет по соответствию рекомендует ВАДА не восстанавливать РУСАДА

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства вынес рекомендацию о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА. Соответствующий доклад будет представлен на совете учредителей организации 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в исполкоме ВАДА.

Заседание исполкома проходит в Сеуле в закрытом режиме.

ВАДА в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и на основании доклада независимой комиссии Ричарда Паунда приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Позднее была согласована «дорожная карта» по восстановлению членства РУСАДА. В июне РУСАДА получило допуск к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.