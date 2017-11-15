Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил перед ОИ-2014

Российская кёрлингистка Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. По этому поводу уже началось расследование, сообщает Inside the Games.

Имя спортсменки фигурирует в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В отчёте говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта.

Российские кёрлингистки на Играх-2014 не смогли выйти в плей-офф.

