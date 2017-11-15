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Российские пловцы получили дисквалификацию в эстафете на этапе КМ в Токио

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В Токио (Япония) завершился седьмой этап Кубка мира по плаванию. В заключительном виде программы — смешанной кролевой эстафете 4х50 м — победу одержали австралийцы. Второй результат продемонстрировала сборная Нидерландов. Тройку призёров замкнули американцы. Сборная России в составе Кирилла Пригоды, Владимира Морозова, Василисы Буйной, Юлии Ефимовой получила дисквалификацию.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио, Япония
Смешанная кролевая эстафета. 4х50 м
1. Австралия – 1.29,97.
2. Нидерланды – 1.30,70.
3. США – 1.31,92.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Морозов — плавание Кирилл Пригода Юлия Ефимова
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