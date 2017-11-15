Бабиков: сейчас Губерниев — номер один среди всех комментаторов

Чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своей любви к социальным сетям и об отношении к работе комментатора Дмитрия Губерниева.

«К сожалению, у меня есть дурные привычки, поэтому волей-неволей довольно часто держу в руках телефон, захожу и проверяю «Инстаграм», хотя ничего супернового он мне давно не приносил. В основном использую «Вотсап» для связи с друзьями и близкими. Реже использую «Контакт».

Я очень многим отвечаю в соцсетях. Да, я закрыл личные сообщения во «ВКонтакте», потому что в прошлом году после старта в Эстерсунде я зашёл на свою страницу, и у меня там было 3000 диалогов – попытаешься на все ответить, и они будут увеличиваться с геометрической прогрессией. В том же «Инстаграме» я всегда читаю и отвечаю на комментарии.

Все прекрасно знают, что в жизни я очень общительный, но, например, в родной Уфе меня вообще не узнают. Когда говорят, что надо устроить встречу с болельщиками в Уфе, этим должна заниматься моя региональная федерация, но, видимо, никому это не интересно.

Не хватит места, чтобы изложить весь самый дикий текст, который прилетал мне в личных сообщениях. Если в общих чертах, то какой-то человек расписал почти всю историю жизни его подруги с самого детства, которая сидела в соседней комнате и играла похоронный марш. Это было что-то нереальное. Нужно было потратить минут 10 на то, чтобы всё это прочитать. Вообще, много странного приходит, но я стараюсь этого не запоминать.

Красавчик ли Дмитрий Губерниев? Мне девушки нравятся. Что касается его деятельности, то она востребована. Сейчас он номер один среди всех комментаторов. Естественно, у меня могут возникать вопросы к каким-то из его комментариев, но это нормально, поскольку у всех людей своё мнение. Он очень давно варится в этой каше и достоин уважения», — цитирует Бабикова «Советский спорт».