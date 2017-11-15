Галкина опровергла информацию о применении запрещённых препаратов

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что кёрлингистка Екатерина Галкина опровергла факт употребления допинга перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Ранее портал Inside the Games сообщил, что в отношении Галкиной начато расследование.

«Только что говорил с Галкиной, она заверяет, что никаких запрещённых препаратов не употребляла. Мы находимся в постоянной переписке с WCF. Никаких запросов с их стороны в отношении Екатерины не было. То, что Родченков написал, — это бред и абсурд. Мы сейчас сформируем позицию, как будем защищаться, как будем выступать против этих людей", — цитирует Свищёва «Интерфакс».

По словам Свищёва, Галкина уже трижды сдавала допинг-тесты в этом сезоне, все они чистые.