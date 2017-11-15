Дальмайер и Долль примут участие в «Рождественской гонке»

Немецкие биатлонисты Лаура Дальмайер и Бенедикт Долль примут участие в традиционной «Рождественской гонке», которая состоится в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря, сообщает официальный сайт соревнований. Семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2016/17 выступит на этих соревнованиях в четвёртый раз. Для Долля предстоящая «Рождественская гонка» станет дебютной.

В 2016 году гонку выиграли немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп.

Ранее стало известно, что в Гельзенкирхене выступят немцы Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер.