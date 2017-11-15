Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Лада» — «Ставрополье-СКФУ»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги тольяттинская «Лада» на своей площадке принимает «Ставрополье-СКФУ». Матч начинается в 17:30 по московскому времени. «Лада», одержавшая победы во всех девяти проведённых матчах, уверенно лидирует в турнирной таблице. «Ставрополье-СКФУ» одержало три победы и однажды сыграло вничью в восьми встречах и располагается на шестой позиции.

Прямую трансляцию матча «Лада» — «Ставрополье-СКФУ» можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.