UKAD не будет наказывать Уиггинса и Sky по «делу с пакетом»

Британское антидопинговое агентство (UKAD) не будет применять санкции к британскому велогонщику Брэдли Уиггинсу и его команде Sky по итогам расследования нарушения антидопинговых правил. Речь идёт о «деле с пакетом». Во время недельной многодневки «Критериум Дофине» в 2011 году врач Ричард Фримэн передал Уиггинсу медицинский пакет. По информации из команды, в пакете находилось разрешённое вещество флуимуцил, но эта информация не нашла подтверждения или опровержения.

«UKAD не намерено предъявлять какие-либо обвинения в результате расследования „дела о пакете“. Как всегда мы провели тщательную и обширную проверку, и я могу заверить общественность, что ко всем обвинениям мы отнеслись с максимальной серьёзностью. Расследование было затруднено из-за отсутствия точной медицинской документации у Британской федерации велоспорта, что вызывает серьёзные опасения. Основным условием для получения финансирование из государственного бюджета является соблюдение британской антидопинговой политики», — приводит официальный сайт UKAD заявление исполнительного директора организации Николь Сэпстид.

UKAD может вернуться к расследованию, если станут известны новые подробности.