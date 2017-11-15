Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Кубань» — «Уфа-Алиса»

Другие

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги краснодарская «Кубань» на своей площадке примет «Уфу-Алису». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Кубань», одержавшая пять побед в восьми проведённых матчах, занимает четвёртую строчку в турнирной таблице национального первенства. «Уфа-Алиса» одержала 1 победу в шести встречах и располагается на девятой позиции.

Прямую трансляцию матча «Кубань» — «Уфа-Алиса» можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖГК Кубань
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент