Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Университет-Нева» — «Сунгуль»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги санкт-петербургский «Университет-Нева» на своей площадке примет «Сунгуль» из Снежинска. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Университет-Нева» одержал четыре победы в восьми проведённых матчах и дважды сыграл вничью с соперниками. Санкт-петербургская команда занимает пятое место в турнирной таблице. «Сунгуль», на счету которой 1 победа и 4 ничьих, располагается на 10-й позиции.

Прямую трансляцию матча «Университет-Нева» — «Сунгуль» можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.