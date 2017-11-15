«Астраханочка» разгромила «Динамо-Синару» в гандбольной Суперлиге

«Астраханочка» на своей площадке разгромила волгоградское «Динамо-Синару» в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 37:26. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Дарья Самохина, забившая 6 мячей. 5 голов на счету Ирины Антоновой. У гостей Юлия Маркова отличилась 8 раз, а Анастасия Макина – 7.

«Астраханочка» сохраняет второе место в турнирной таблице, «Динамо-Синара» идёт на восьмой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Астраханочка» (Астрахань) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 37:26 (20:15).