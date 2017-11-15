«Лада» одержала 10-ю победу в гандбольной Суперлиге, обыграв «Ставрополье-СКФУ»

«Лада» на своей площадке уверенно обыграла ставропольское «Ставрополье-СКФУ» в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 38:23. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Мария Керчикова, забившая 7 мячей. 6 голов на счету Елены Михайличенко. У гостей Кристина Сорокина отличилась 6 раз, а Екатерина Королёва и Галина Никифорова – по 7.

«Лада» с 10 победами в активе продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, «Ставрополье-СКФУ» идёт на шестой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Лада» (Тольятти) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 38:23 (22:11).