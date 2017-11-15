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Морозов — второй в общем зачёте Кубка мира по плаванию после семи этапов

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В Токио завершился седьмой этап Кубка мира по плаванию. В общем зачёте соревнований лидируют южноафриканец Чад Ле Кло и шведка Сара Шёстрём. Лучший из россиян, Владимир Морозов, располагается на второй позиции. Его соотечественник Кирилл Пригода — третий.

Плавание. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины. После семи этапов

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 402.
2. Владимир Морозов (Россия) – 273.
3. Кирилл Пригода (Россия) – 228.

Женщины

1. Сара Шёстрём (Швеция) – 578.
2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 446.
3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 272.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Морозов — плавание Кирилл Пригода
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