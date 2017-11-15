«Кубань» разгромила «Уфа-Алису» в гандбольной Суперлиге

Краснодарская «Кубань» на своей площадке нанесла разгромное поражение «Уфа-Алисе» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 40:17. Самой результативной в составе хозяек стала Диана Голуб, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Яна Савинова. У гостей 5 голов на счету Марии Будилиной.

«Кубань» с шестью победами в девяти проведённых матчах занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа-Алиса» — на девятой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Кубань» (Краснодар) – «Уфа-Алиса» — 40:17 (19:9).