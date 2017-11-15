«Университет-Нева» обыграл «Сунгуль» в ЧР по гандболу

Санкт-петербургский «Университет-Нева» на своей площадке обыграл команду «Сунгуль» из Снежинска в матче чемпионата России по гандболу в мужской Суперлиге со счётом 29:25. Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Киселев, забивший 10 мячей. 7 раз отличился Дмитрий Богданов. У гостей по 6 голов на счету Никиты Арефина и Евгения Дудика.

«Университет-Нева» с пятью победами в девяти проведённых матчах занимает третье место в турнирной таблице. «Сунгуль» — на десятой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – «Сунгуль» (Снежинск) – 29:25 (19:12).