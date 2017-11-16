ВАДА сохранит свою штаб-квартиру в Ванкувере до 2031 года

На заседании совета учредителей организации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое проходит в Сеуле в закрытом режиме, принято решение сохранить штаб-квартиру организации в Ванкувере минимум до 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба ВАДА.



Монреаль был впервые выбран для базирования главного офиса ВАДА в 2001 году. Согласно предыдущему договору, штаб-квартира ВАДА должна была находиться в этом городе до конца 2021 года, но в Сеуле было принято решение о продлении соглашения ещё на 10 лет.