На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на своём заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, РУСАДА остаётся в статусе не соответствующего кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба ВАДА.



Доводы представителей российской стороны на заседании не повлияли на решение функционеров.

В ноябре 2015 года Россия получила обвинения в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения дорожной карты.