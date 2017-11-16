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ВАДА признало несоответствующими кодексу организации агентства ещё 3 стран

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На заседании совета учредителей организации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое проходит в Сеуле (Южная Корея) в закрытом режиме, было принято решение признать не соответствующими кодексу ещё три национальных антидопинговых агентства — Экваториальной Гвинеи, Кувейта и Маврикия, сообщает пресс-служба ВАДА.

Ранее стало известно, что совет учредителей не восстановил в правах Российское антидопинговое агентство. Доводы представителей российской стороны на заседании не повлияли на решение функционеров.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: Официальный сайт ВАДА Сообщить об ошибке
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