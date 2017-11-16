Мамиашвили — о решении ВАДА: было мало надежды на то, что всё будет по-другому

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Если честно, у меня было мало надежды на то, что всё будет по-другому, это ожидаемый результат. Здесь создан такой винегрет, что уже разобраться невозможно — где спорт, а где политика. Это бескомпромиссное, предвзятое решение по отношению к России. Мы же видим, что диалога-то совсем не получается.

И как можно увязывать аккредитацию РУСАДА с выступлением спортсменов на Олимпиаде, если 80% стран вообще не имеет собственных антидопинговых лабораторий? Трудно сейчас оценить шансы наших спортсменов выступить на Олимпийских играх", — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».