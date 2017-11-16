Мутко: от решения ВАДА ничего не поменялось, РУСАДА работает

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, а также оценил ситуацию с допуском российских паралимпийцев на Игры-2018.

«Другого решения никто и не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, хорошо информированными. Новых решений для нас нет. А то, что оно без оговорок, может, и неплохо. Восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде — это две разные вещи, одно не связано с другим.

От этого решения ничего не поменялось, РУСАДА работает. Другое дело — критерии соответствия. Они, на наш взгляд, выполнены в России. А дополнительные и заведомо невыполнимые два пункта говорят о том, что желания восстанавливать не было.

Надо процесс закончить, а такие решения ведут в никуда. Страна проделала большую работу. А решение МОК — это другое, если оно будет приниматься в правовом поле, сомнений нет — большинство российских спортсменов абсолютно «чистые» и будут допущены к Играм.

Мы говорим с ВАДА немного на разных языках. Но мы прислушиваемся, стараемся сотрудничать на добросовестной основе. Есть и непонятные вещи — регламент действует со дня создания ВАДА. Там описано как забираются пробы — в присутствии допинг-офицеров, всё прописано, проба плотно закрывается, передается на проверку, потом ещё проверяется, потом пломбируется и увозится.

Претензии в манипуляциях уже не выдерживают критики. Нужно опросить конкретных шаперонов и инспекторов допинг- контроля, их там около 70 человек работало, ещё 25 иностранных шаперонов и экспертов. Внутри лаборатории их было достаточно. Тогда они соучастники выходят?

Если перед Паралимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет. Значит, всё-таки есть движение вперёд. Всех спортсменов, в которых мы уверены, мы поддержим. Решения по ним принимаются не персонально, что противоречит всем международным нормам. Но говорить об альтернативных играх преждевременно. Пока надо поработать хорошо с юристами и попробовать всю эту ситуацию прояснить, время ещё есть", — цитирует Мутко ТАСС.