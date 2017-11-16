Шляхтин — о решении ВАДА: жаль, это был один из критериев восстановления ВФЛА

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин выразил сожаление по поводу того, что Российское антидопинговое агентство не было восстановлено в правах.

«Восстановление РУСАДА было одним из ключевых критериев для нашего восстановления, поэтому мне очень жаль, что так сложилось, пока не могу говорить о долгосрочных перспективах, надо просто понять, что надо делать.

Как это может отразиться? Это уже отразилось, когда РУСАДА было отстранено. Требования ВАДА признать доклад Макларена? Разговоры об этом ведутся на протяжении уже полутора лет", — цитирует Шляхтина «Интерфакс».