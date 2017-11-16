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Миронов: решение по РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить РФ на ОИ

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Конечно, хочется надеяться, что это не повлияет на участие наших спортсменов в зимней Олимпиаде в будущем году в Южной Корее, но нужно быть реалистами: решение по РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить наших спортсменов на зимнюю Олимпиаду. Это было политическое решение», — приводит слова Миронова «РИА Новости».

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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