Миронов: решение по РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить РФ на ОИ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Конечно, хочется надеяться, что это не повлияет на участие наших спортсменов в зимней Олимпиаде в будущем году в Южной Корее, но нужно быть реалистами: решение по РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить наших спортсменов на зимнюю Олимпиаду. Это было политическое решение», — приводит слова Миронова «РИА Новости».