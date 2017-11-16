Ивлев: РУСАДА будет продолжать осуществлять планирование и тестирование

Руководитель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев сообщил, что РУСАДА продолжит работу по планированию и тестированию допинг-проб. 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Мы как делали, так и будем продолжать осуществлять планирование и тестирование", — приводит слова Ивлева «Интерфакс».

По словам Александра Ивлева, в середине декабря РУСАДА намерено провести заседание наблюдательного совета.