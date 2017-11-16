Ушёл из жизни тренер олимпийской чемпионки гимнастки Наймушиной

На 82-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России Валентин Шевчук, который был наставником олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Елены Наймушиной, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России. Наймушина выиграла золото на Олимпиаде-1980 в командных соревнованиях. Также она завоевала серебро чемпионата мира 1979 года.

Шевчук руководил в Красноярске специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по спортивной гимнастике, которая носит его имя.

«Опыт, мудрость и педагогический талант Валентина Шевчука помогали юным атлетам становиться сильнее и в спорте, и в жизни. Его работа является примером честного и вдохновенного служения любимому делу, настоящим подвижничеством. Уход Валентина Адольфовича стал большой утратой для спортивной общественности Красноярского края. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.