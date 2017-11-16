Крог: будет несправедливо, если чистых лыжников РФ не допустят на Олимпиаду

Двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок сезона-2014/15 норвежский лыжник Финн-Хоген Крог выразил надежду на то, что российские лыжники, не обвинявшиеся в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018.



«Хуже всего будет, если действующие российские спортсмены, которые являются невиновными, будут отстранены. Это будет несправедливо», — цитирует Крога Bergens Tidende.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.