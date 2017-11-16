Лалович: ВАДА не призывает отстранить РФ от Олимпиады, это уже шаг вперёд

Глава Объединённого мира борьбы, представитель Международного олимпийского комитета в совете учредителей ВАДА Ненад Лалович прокомментировал решение ВАДА не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.



«Считаю, что, несмотря на решение совета учредителей, сегодня сделан шаг вперёд в отношении РУСАДА. Важно, что в заседании приняли участие Колобков и Жуков.

Важно, что выполнены уже почти все пункты дорожной карты, кроме тех, которые по понятным причинам РУСАДА сейчас не может решить. Мне кажется, что один только факт, что ВАДА не призывает к дисквалификации сборной России на Олимпийских играх, как это было в прошлом году, говорит о том, что в отношениях ВАДА и России сделан шаг вперёд", — цитирует Лаловича «Р-Спорт».