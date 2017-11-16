Ганус: прежняя политика антидопинга РУСАДА была провалена

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах РУСАДА.



«Все задачи, которые были перед нами поставлены, мы выполняем в меру наших возможностей. Все пункты, кроме двух, мы выполнили. В этих двух пунктах мы получили несоответствие. Мы продолжаем работать, у нас выстроен план действий.



К оценке шансов наших спортсменов поехать на Олимпиаду нужно подойти прагматично. Есть дорожная карта, и есть два невыполненных пункта. Мы как антидопинговая организация выполняем всё. А решение пустить или не пустить наших спортсменов осталось за Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, и это решение нужно уважать. О нашей прежней политике антидопинга уже всё сказал президент Путин. Она была провалена. РУСАДА попала в различные доклады, что уже говорит о многом.



Что касается количества проб, которые будут взяты у наших спортсменов, то в следующем году эта цифра будет в два раза больше — около 12 тыс. проб», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах