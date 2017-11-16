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Ганус: к 1 апреля 2018 года у РУСАДА будет 100 инспекторов допинг-контроля

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что организация продолжает работу, несмотря на решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах РУСАДА.

«РУСАДА продолжает работать, самая главная наша задача — обеспечить дальнейшее развитие организации и сохранение функционала. У нас достаточно амбициозный план на следующий год по нашим инспекторам допинг-контроля. Сегодня их у нас 40, к концу года будет 70, к 1 апреля 2018 года уже будет 100. По этому показателю мы будем одной из самых крупных антидопинговых организаций мира. Сейчас мы полностью открыты и прозрачны», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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