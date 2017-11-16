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Оргкомитет ОИ-2018: вопрос допуска РФ на Игры деликатный, мы ждём решение МОК

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Нэнси Парк, представительница оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнхчане, прокомментировала решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Решение ВАДА продлить отстранение РУСАДА напрямую не влияет на ситуацию с допуском страны на Олимпийские игры. Это деликатный вопрос. Сейчас мы ждём официального решения МОК», — приводит слова Парк Reuetrs.

Международный олимпийский комитет должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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