Оргкомитет ОИ-2018: вопрос допуска РФ на Игры деликатный, мы ждём решение МОК

Нэнси Парк, представительница оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнхчане, прокомментировала решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Решение ВАДА продлить отстранение РУСАДА напрямую не влияет на ситуацию с допуском страны на Олимпийские игры. Это деликатный вопрос. Сейчас мы ждём официального решения МОК», — приводит слова Парк Reuetrs.

Международный олимпийский комитет должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре.