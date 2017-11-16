Представлен логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года

Организаторы чемпионата мира по биатлону 2020 года в Антерсельве (Италия) представили логотип соревнований.



«Презентован логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года. Если приглядеться, то на нём можно найти и мишени, и биатлониста на «лёжке». Как вам?» — говорится в сообщении в официальном «твиттере» Союза биатлонистов России.

Изображение доступно в «твиттере» СБР.



В 2017 году чемпионат мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Сборная России завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали. В 2019-м соревнования примет Эстерсунд (Швеция).