Бадминтонисты Дремин и Димова проиграли в 1/8 финала этапа Суперсерии в Китае

Российские бадминтонисты Евгений Дремин и Евгения Димова не смогли пробиться в четвертьфинал Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай) в смешанном парном разряде. В 1/8 финала они проиграли представителям Гонконга Тан Чунь Мань / Цзэ Ин Сют со счётом 0:2 (13:21, 16:21).

Ранее Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал соревнований, обыграв китайский дуэт Хуан Кайсян / Ван Илу со счётом 2:1 (21:16, 17:21, 21:17).

За выход в полуфинал российские бадминтонисты поспорят с индонезийской парой Маркус Гидеон / Кевин Сукамильо.