ОКР разрешил троим российским биатлонистам выступить за Южную Корею на ОИ-2018

Заместитель генерального директора по спорту Олимпийского комитета России Игорь Казиков сообщил, что ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Фролиной (Булыгиной) и Екатерине Аввакумовой выступить за сборную Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.



«Перед Олимпийскими играми в Сочи наши корейские коллеги не стали чинить препятствий в вопросе смены гражданства Виктору Ану, который в итоге принёс сборной России три золотые олимпийские медали в шорт-треке. В свою очередь ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Булыгиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхёнчхане», — цитирует Казикова официальный сайт ОКР.