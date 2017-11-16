Зеппельт: Тягачёв призвал расстрелять Родченкова. Бах снова молчит?

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге, в том числе в российском спорте, прокомментировал заявление почётного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва о призыве расстрелять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Сколько МОК будет это терпеть? Почётный президент ОКР Леонид Тягачёв требует расстрелять информатора Родченкова, „как это сделал бы Сталин“. Ужасно шокирует! Никаких последствий? Бах снова молчит?» — написал Зеппельт на своей странице в сети «Твиттер».