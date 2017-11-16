Журова: Россия могла бы быть партнёром МОК в обеспечении безопасности Игр-2018

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала, что Международному олимпийскому комитету следует сосредоточиться на обеспечении безопасности Игр-2018 в Пхёнчхане.

«Рядом с Пхёнчханом Северная Корея. МОК помимо того, чтобы выяснять про Россию, нужно понять, как решать вопрос с обеспечением безопасности Игр. Там уже Трампа чуть ли не врагом объявили. Неизвестно, что там дальше будет. Болельщики боятся ехать туда. Россия как раз могла быть партнёром МОК в этой работе, участником переговорного процесса по установлению перемирия на время проведения Игр. Но если Россия не едет на Олимпиаду, то мне было бы интересно посмотреть, как это всё будет выглядеть», — рассказала Журова в эфире телеканала «Россия 1».