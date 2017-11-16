Авербух: верю, что будет принято решение о допуске сборной России на Олимпиаду

Вице-чемпион Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал ситуацию с возможным недопуском сборной России до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не заслужили этой унизительной позиции оправдывающихся. Уже не знаешь, как отвечать — и по-доброму отвечаем, и по-злому. Представьте, что такое не поехать на Олимпийские игры для человека, который всю жизнь к этому шёл? Спортивная жизнь скоротечна, и невозможно говорить: ничего, через четыре года поедешь.



Коллективная ответственность в спорте невозможна. Вот мы едем все по одной дороге, но какой-то один идиот развернулся через две сплошные. Из-за этого мы должны остановить весь поток и вообще запретить ездить на автомобилях? Почему я должен лишаться машины только за то, что ехал рядом с нарушителем? Пожалуйста, услышьте нас. Докажите, накажите и освободите от общего наказания тех, кто невиновен и чист.



Как спортсмены могут избегать этих новостей, если мы всё время находимся в новостном потоке? Конечно, это раздражает, сбивает. Но то, как выступила наша команда в Рио, говорит о том, что „нас бьют — мы крепчаем“. Там мы выступили блестяще. Я верю, что будет принято решение, позволяющее нашей команде поехать на Олимпиаду, завоевать медали, которых ребята достойны. Дай бог, чтобы так было», — рассказал Авербух в эфире программы «Все на матч».