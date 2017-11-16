Смирнов: позиция Жукова и Колобкова нашла отклик у членов Совета ВАДА

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов прокомментировал решение Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать Российское антидопинговое агентство.



«Отчасти это решение было предсказуемым. Во всяком случае комментарии представителей ВАДА накануне заседания говорили о том, что рассчитывать на соответствие нам будет крайне сложно. Но в то же время определённые надежды у нас всё равно были. На Совете и накануне на исполкоме выступали наши представители — президент Олимпийского комитета Александр Жуков и министр спорта Павел Колобков. Они рассказали о той огромной работе, которая была проделана в России в плане реформирования антидопинговой сферы. И, насколько я знаю, их позиция нашла отклик у членов Совета. В своих комментариях представители ВАДА также отметили, что наша страна сделала большой шаг вперёд.

РУСАДА в соответствии со всеми требованиями является независимой организацией. Поэтому агентство вправе самостоятельно определять свою дальнейшую политику. На своей пресс-конференции руководители РУСАДА уже заявили, что намерены и дальше продолжать работать в том же направлении, что сейчас», — приводит слова Смирнова «Спорт-экспресс».