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Воевода — о выступлении под нейтральным флагом: всё возможно

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Российский бобслеист Алексей Воевода оценил вероятность того, что Международный олимпийский комитет обяжет сборную России выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Последние события показывают, что всё возможно. К сожалению, приходится это констатировать. Мы все хотим верить, что восторжествует здравый смысл, но в тех обвинениях, которые выдвинуты против нас, здравого смысла нет. Прогнозировать развитие событий не могу», — рассказал Воевода в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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